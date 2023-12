Pensioni, dagli aumenti all'uscita anticipata con la pace contributiva (in 5 anni): cosa cambia nel 2024?

Pensioni 2024, la guida completa. La legge di bilancio riduce al minimo i canali di pensionamento in anticipo rispetto all'età di vecchiaia (67 anni) inserendo penalizzazioni per chi decide comunque di uscire dal lavoro. Ma dà la possibilità a chi non raggiunge un importo pensionistico di almeno 1,5 volte l'assegno sociale di andare in pensione a 67 anni senza aspettare i 71 previsti oggi. Tutte le misure per il pensionamento dal prossimo anno a meno di nuovi correttivi

