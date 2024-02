Pensione di reversibilità, i limiti di reddito del 2024: ecco gli scaglioni, i nuovi importi e come calcolarli

Pensione di reversibilità, nel 2024 sono entrati in vigore nuovi limiti reddituali. Questo vuol dire che le soglie di reddito oltre le quali potrebbe verificarsi una decurtazione del trattamento vedranno delle modifiche rispetto ai limiti per il 2023. Gli scaglioni d’importo pensionistico saranno determinati sulla base del valore definitivo del minimo Inps 2023 che, come comunicato dall’istituto di previdenza, nella circolare 11/2023, è pari a 567,94 euro. Con la definizione del nuovo indice provvisorio, per il 2024 di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, pari al 5,4 per cento, questo farà lievitare il minimo del prossimo anno a 598,61 euro.