Femminicidio, è questa la parola dell'anno 2023 scelta da Treccani: «Bisogna porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere»

«Femminicidio», è questa la parola dell'anno scelta dalla Treccani nell'ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono. Il progetto dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana è volto a promuovere l'uso corretto e più consapevole della lingua e per il 2023 ha scelto questa parola che purtroppo è entrata sempre più frequentemente nel quotidiano a causa dei fatti di cronaca nera che hanno visto sempre più donne assassinate. Solo negli ultimi mesi, il Veneto ha assistito ai femminicidi di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta che si trova ora da reoconfesso nel carcere di Montorio Veronese, e di Vanessa Ballan (e il piccolo che portava in grembo), la cassiera 26enne di Riese Pio X accoltellata a morte nella sua abitazione da una persona con cui in passato aveva avuto una relazione. Ma l'elenco di donne uccise nel 2023 vede 118 vittime, un numero spaventoso soprattutto perché dietro ad esso ci sono vite e storie spezzate.