FELTRE - Ancora chiusure in centro città. I negozi calano a vista d’occhio e ora tocca ad un’attività sulla piazza con successo da 35 anni. Young Moda chiude i battenti dopo 35 anni di attività. Lo storico negozio di abbigliamento di proprietà di Raffaella Pauletti e Antonio Barp rimarrà aperto al pubblico ancora per qualche tempo e poi abbasserà le serrande. «Abbiamo l’età per la pensione - spiega Barp - e con molto dispiacere abbiamo scelto di chiudere. Abbiamo aperto l’attività il 28 agosto del 1988 e per 35 anni abbiamo cercato di proporre qualcosa di nuovo e bello alla clientela feltrina e anche alla città stessa. Abbiamo attraversato molti cambiamenti senza mai abbandonare l’obiettivo di un negozio valido che propone prodotti di qualità. Siamo stati premiati dai nostri clienti durante gli anni di attività e in questi giorni ci stanno inviando attestati di stima». Sulla vetrina dell’attività di via Monte Cauriol, traversa della centralissima via XXXI ottobre, campeggia la scritta «Young Moda chiude e svuota tutto», testo che ha destato subito curiosità e portato a pensare ai più disparati motivi tranne al più semplice, la pensione.