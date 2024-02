Navalny, la prigione in Siberia e l'ictus improvviso. Tutti i misteri e cosa non torna della «passeggiata» (anche a -40 gradi)

Le notizie ufficiali raccontano di un'embolia arteriosa, che avrebbe provocato un ictus. Di certo non sarà facile stabilire la verità sulla morte di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto ieri a 47 anni nella colonia penale IK-3, in Siberia. La versione della tv di Stato racconta di una morte avvenuta durante una passeggiata nel corso dell'ora d'aria nel carcere di Kharp, dove era stato trasferito nel periodo di Natale per isolarlo ancora di più dal mondo.