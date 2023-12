Mogliano Veneto. Chitarrista trovato morto in casa a 26 anni, addio a Federico Brock Chiarolanza dei Mistura Fritta

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Lutto nel mondo della musica trevigiana. Federico Chiarolanza è morto a 26 anni nel giorno della vigilia di Natale nella sua abitazione di Mogliano Veneto, il corpo senza vita è stato scoperto dai genitori nel pomeriggio del 24 dicembre. Sui suoi social scriveva: «In un mondo che ci obbliga all’eccellenza, fare schifo è un atto rivoluzionario». Il giovane era conosciuto soprattutto come il "Brock" dei Mistura Fritta. Era infatti un chitarrista di talento che suonava con un gruppo punk-rock della zona. Dalla band, Fabio Mistro, affida il suo ricordo in un commento su Facebook: «Federico se ne è andato il 24 mattina ed è stato trovato dai suoi genitori, i miei zii, il pomeriggio a letto già scomparso da ore. È stata una tragedia siamo tutti sconvolti. Brock è stato uno dei massimi conoscitori del punk italiano e uno scrittore nei testi e nelle melodie formidabile. Sará dura non poter suonare ancora con il mio braccio destro».