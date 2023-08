Meteo, previsioni per Ferragosto in Veneto, Fvg e Trentino Alto Adige. Arrivano i temporali in montagna

Meteo, le previsioni per questo Ferragosto a Nordest. Nerone è arrivato in Italia con la sua ondata di caldo, ma per il Veneto e il Trentino Alto Adige (e qualche zona del Friuli Venezia Giulia) non si prefigura solo cielo sereno. Se il 15 agosto, infatti, sarà una giornata molto soleggiata e molto calda e afosa al Nord, in Toscana, Sardegna e sulle zone interne del Centro, nel corso del pomeriggio e poi sera e ore notturne alcuni temporali potranno verificarsi sui confini alpini e soprattutto dall'Alto Adige si porteranno verso il Trento e la provincia di Belluno (qui specie sul Cadore). In generale però il caldo africano insisterà sul nostro paese a lungo, almeno fino al 23-24 di agosto.