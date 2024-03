Meteo in Veneto e Fvg. Pioggia e temporali violenti per Pasqua e Pasquetta: bacini idrogeologici a rischio e pericolo "marcato" di valanghe sulle Dolomiti

Nuova allerta meteo in Veneto durante il fine settimana pasquale. I bacini idrogeologici sono a rischio a causa delle piogge e dei violenti temporali annunciati tra domenica e lunedì. Mentre in montagna sono previste nevicate intense sopra i 2000 metri e l'Arpa Veneto ha lanciato l'allarme valanghe con pericolo marcato di livello 3. Quindi per chi trascorrerà le feste pasquali tra i monti è preferibile evitare scialpinismo ed escursioni ad alta quota.