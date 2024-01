Matteo Di Pietro, perché lo youtuber che uccise un bimbo di 5 anni non andrà in carcere. Ha patteggiato 4 anni: (irriconoscibile) in aula

Sguardo basso, capelli lunghi e spettinati. L'atteggiamento sicuro che sfoggiava sui social ha lasciato il posto a un comportamento timido e remissivo. Sono passati solo 7 mesi da quel maledetto 14 giugno del 2023. Ma Matteo di Pietro, 20 anni, ex volto di punta dei Theborderline, oggi sembra irriconoscibile. Si è presentato in aula, stretto in un piumino scuro, dove ha patteggiato la sua condanna. Per l'incidente in cui, a bordo di una Lamborghini noleggiata, causò la morte del piccolo Manuel Proietti di 5 anni, il ragazzo è stato condannato a 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale aggravato e lesioni ma non andrà in carcere. Una condanna che ha suscitato molte polemiche.