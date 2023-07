TheBorderline, Vito Loiacono sorride e canta sui social con la fidanzata un mese dopo la morte di Manuel

Vito Loiacono dei TheBorderline, detto anche "Er motosega" (come recita la descrizione del suo profilo social), è tornato su Instagram per la prima volta dopo l'incidente di Casal Palocco che provocò la morte di Manuel, 5 anni.

Sdraiato in riva a un fiume insieme alla sua fidanzata sorride, fa il segno di vittoria con le dita, canta "Sorriso" di Calcutta e scrive due parole (Ti amo) dedicate alla ragazza.

Loiacono: «Non mi sono mai messo al volante»

Loiacono fu il primo a tirarsi fuori dalla responsabilità dell'incidente che ha provocato la morte del bambino. «Il trauma che sto provando è indescrivibile - scrisse in un commento su Instagram - ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima».

L'ultimo video prima dell'incidente

Di lui si ricorda anche l'ultimo video dei TheBorderline a bordo della Lamborghini prima della tragedia sulle strade di Roma. «Ma questo con la Smart che sta facendo?» Il suv guidato dai giovani creator si è schiantato proprio contro una Smart FourFour, a bordo della quale c'erano la piccola vittima, la sorellina di 3 anni e la mamma di 29.

TikTok

Su TikTok, meno di un'ora prima dell'incidente, Vito Loiacono pubblicava un video dal titolo "Come si comportano i ragazzini di ora con una macchina di lusso", nel quale si vantava scherzosamente della Lamborghini (presa a noleggio) che sarebbe poi stata usata per la challenge. «Sta macchina va più veloce di Saetta McQueen. Che cos'è? Una Lamboboborghini – esclamava – Mi sembra di cavalcare un drago. Daje, sono il protagonista di Fast and Furious 27». Poi quella frase: «Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon».