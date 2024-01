Vladimir Luxuria, chi è il (baby) fidanzato Danilo Zanvit Stecher: l'amore scoppiato a casa di Ilary Blasi, lui è il migliore amico di Bastian

Vladimir Luxuria, 58 anni, è uscita allo scoperto, rivelando il nome del suo (baby) fidanzato: si chiama Danilo Zanvit Stecher e ha 21 anni meno di lei. «Con lui siamo una coppia aperta non praticante, nel senso che ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo», ha rivelato al Corriere della Sera. Ma «non lo voglio chiamare fidanzamento». Danilo è un ragazzo di trentasette, ma ne dimostra meno dice Vladimir che ammette che per lui «mi tocca fare i trattamenti laser sul viso per compensare il gap». Si conoscevano da tempo, ma l'amore sarebbe sbocciato da pochi mesi e adesso hanno deciso di uscire allo scoperto. E presto, come ha promesso davanti a Silvia Toffanin, lo presenterà anche alla mamma che non vede l'ora di conoscerlo.