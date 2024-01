Zaia, la base della Lega vuole il terzo mandato

TREVISO - «Bisogna dare la possibilità del terzo mandato a Luca. Bisogna». Non tanto una richiesta, quanto un imperativo. Giovedì sera al K3, storico quartier generale della Lega trevigiana, i militanti della Marca si sono fatti sentire. In almeno 350 hanno partecipato a una serata dedicata agli auguri per molti aspetti anomala, fatta a ridosso dell'Epifania anche se era stata programmata prima di Natale: «Ma abbiamo voluto spostarla perché quelli erano i giorni del lutto per il femminicidio di Vanessa Ballan», spiega il segretario provinciale Dimitri Coin. Nulla è stato lasciato al caso: gazebo piazzati nell'ampio parcheggio davanti alla sede perché la pur grande sala conferenze non sarebbe stata sufficiente, abbondanti scorte di panettoni, brulè e prosecco per i brindisi, clima disteso e nessun comizio. Ma messaggi politici ben chiari: Luca Zaia deve avere la possibilità di correre ancora per il posto di governatore. La segreteria provinciale ha voluto tastare il polso della base e ha ottenuto risposte limpide: «Quella per il terzo mandato deve diventare la nostra sfida principale», è stato detto a Coin. I leghisti trevigiani su questo sono compatti. Il popolo dei gazebo che batte palmo a palmo il territorio, i militanti non ammettono altre posizioni.