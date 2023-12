Le festività di dicembre portano lavoro in Friuli Venezia Giulia, confermando il trend dello scorso anno e con un leggero incremento per il periodo che si estende fino a febbraio: sono, infatti, 6.200 i contratti che si attiveranno fino a fine anno, 50 in meno rispetto al 2022, e sono complessivamente 25.500 nel trimestre, con un incremento del 2,5%, cioè +630 unità. Sono i dati forniti ieri dal Bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal, e rielaborati per il Friuli Venezia Giulia dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine. La domanda importante di lavoratori in questo periodo in regione arriva dalle imprese del turismo e del commercio, che hanno messo in conto rispettivamente 1.080 e 860 entrate nel mese, cifre decisamente in crescita rispetto allo scorso anno: +4,9% nel comparto turistico e +14,7% in quello del commercio. Nel periodo delle festività natalizie, oltre a mantenersi elevate le previsioni di assunzione in questi due settori, si mostrano particolarmente attivi anche i servizi alle imprese, che prevedono circa 1.500 entrate.