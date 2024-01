Laureato cerca lavoro per mesi, invia 1.400 cv ma è ancora disoccupato: «Ho provato di tutto, non sono un criminale e non voglio la luna»

Quando avere un lavoro diventa un privilegio è facile rendersi conto che c'è qualcosa che non funziona correttamente nella società odierna e ci si chiede cosa sia andato storto, quale serie di circostanze abbia portato i giovani - con tanto di diplomi, lauree e specializzazioni - a doversi imbarcare in lunghe ed estenuanti ricerche di mesi e mesi pur di avere la possibilità di guadagnare da vivere.

I tempi in cui annuivano con vigore alla classica frase pronunciata dai loro genitori, «mi raccomando, studia, così poi sarà facile trovare lavoro», sembrano lontani e cominciano a perdere colore, come se si stessero trasformando in un sogno sbiadito. Eppure, la lotta continua e lo dimostra Ohm Patel, un ragazzo laureato che è alla ricerca di un impiego da ormai molti mesi, durante i quali ha inviato il suo curriculum a oltre 1400 aziende, senza però ottenere nulla.

Ancora disoccupato, Ohm racconta il suo percorso in un video pubblicato sul suo account TikTok che in poco tempo ha ottenuto 10 milioni di visualizzazioni, oltre un milione di cuori e scatenato una discussione sull'argomento.