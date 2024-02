Angelina Mango, chi è la mamma Laura Valente: era la corista di Mango, entrò nei Matia Bazar al posto di Antonella Ruggiero

Dna non mente. Il talento artistico Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo, ce l'ha nel sangue. E non solo per il papà Pino Mango, il leggendario cantautore scomparso nel 2014 e a cui venerdì sera Angelina ha dedicato un commovente tributo musicale. Ma anche per la mamma Laura Valente, classe 1963 ha alle spalle una carriera di tutto riguardo: voce per molti anni dei Matia Bazar, conobbe Mango ventenne, quando fu chiamata come vocalist nello studio di registrazione dove lui stava incidendo Oro.