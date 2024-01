Kate Middleton, quanto ha speso per i suoi abiti nel 2023? Il look più costoso sui 32mila euro (ma ha dovuto diminuire il budget)

Il suo outfit più caro lo scorso anno? Quello sfoggiato per assistere all'incoronazione di re Carlo III: oltre 35 mila euro per il look di Alexander McQueen, con il copricapo preziosissimo realizzato da Jess Collett. Regina di stile, ma anche del riciclo. Kate Middleton, 41 anni, è un esempio di stile ed eleganza, capace di indossare abiti da mille e una notte, mischiandoli con outfit low cost.