Nations League, la guida: quando gioca l'Italia, gli orari, tutte le partite e dove vederla

Italia, Spagna, Croazia e Olanda: sono queste le semifinaliste della Nations League 2022/23. Tutte le squadre hanno vinto i rispettivi gironi della lega A nella prima fase della competizione, e ora si affronteranno per alzare il trofeo.

Impegno importante quindi per l'Italia che, oltre all'occasione di vincere una coppa, si è garantita, con l'accesso alla final four, un girone di qualificazione ai prossimi Europei con meno squadre e la possibilità, in caso di mancato approdo diretto ai Mondiali del 2026, di accedere ai playoff proprio grazie al piazzamento in quest'edizione di Nations League.

Quando gioca l'Italia e tutte le partite in programma

Gli azzurri saranno impegnati nella seconda semifinale di Nations League giovedì 15 giugno, quando allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi, affronteranno la Spagna. Si tratta di un vero e proprio remake della semifinale dell'ultima edizione, quando le Furie Rosse eliminarono l'Italia battendola a San Siro 2-1 e perdendo poi la finale contro la Francia.

In caso di passaggio del turno la Nazionale di Roberto Mancini affronterà la vincente della prima semifinale tra Croazia e Olanda, in campo mercoledì 14 giugno alle 20.45. La finale di Nations League è in programma il 18 giugno alle 20.45 a Rotterdam, mentre la finalina per il terzo posto si giocherà lo stesso giorno alle 15 a Enschede.