Isola dei Famosi, Ilary Blasi fuori dalla conduzione? «Svolto il “provino ufficiale” della sostituta»: l'indiscrezione

L'Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv. La messa in onda del reality era in dubbio, perché come detto da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset si sarebbero decise le sorti del programma in corsa. Saltato però il progetto Temptation Island Winter, l'ad della rete ritira fuori dal cappello L'Isola dei Famosi. E se il provino del primo concorrente vip (Joe Bastianich) è già stato svolto, resta sempre più in bilico il futuro di Ilary Blasi. Secondo quanto riporta Dillingernews infatti il reality tornerà in onda dall'8 aprile. E la conduttrice chi sarà?