PADOVA - È il momento più difficile, soprattutto per chi fra qualche mese finirà la terza media e dovrà capire che cosa farà da grande. Perchè l’iscrizione alle superiori in un modo o nell’altro vincola sempre il futuro e lo fa alla cieca. Non è raro il caso di studenti usciti dal Classico che si sono iscritti a statistica con brillanti risultati o di altri che dallo Scientifico si sono laureati in Lettere. Sembra così che la tendenza a preferire un Istituto tecnico diventi una sorta di garanzia per il futuro. Chi vuole, dopo cinque anni si fermerà, chi non vuole potrà proseguire su basi in certe materie ancora più solide dei licei.