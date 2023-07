I rapporti tra il Fisco e le imprese sono destinati a cambiare. E profondamente. Chi collaborerà con l’Agenzia delle entrate potrà accedere ad una sorta di sistema di “premi”. Il più importante è che, nel caso siano commessi errori nel conteggio delle tasse da versare allo Stato, e a patto che non ci sia un tentativo di frode, non si finirà più in tribunale. Uno scudo penale pensato per chi ha rapporti collaborativi con il Fisco e si dota di sistemi in grado di rilevare e comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i rischi fiscali legati alla sua attività. La riforma fiscale del governo ha preso la sua forma definitiva. Dopo la Camera anche la Commissione finanze del Senato ha approvato il testo predisposto dal vice ministro dell’Economia Maurizio Leo, che ieri ha plaudito alla «collaborazione» dell’opposizione e ha parlato di «un grande risultato per il Paese». Mercoledì prossimo la riforma sarà discussa in aula, poi tornerà alla Camera per una terza rapida lettura. Ma non ci saranno più modifiche. Il testo uscito dalla Commissione, insomma, si può considerare definitivo.