L'Inter si qualifica prima al girone di Champions League se... Le combinazioni e la classifica

L'Inter si può qualificare prima al girone di Champions League? I nerazzurri hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale. A Lisbona la squadra di Simone Inzaghi arriva da prima del girone D, in compagnia della Real Sociedad: con 10 punti a testa e gli spagnoli al momento virtualmente avanti per via della migliore differenza reti (+5 contro il +3 della squadra di Inzaghi). Con lo scontro diretto in programma all’ultima giornata, i nerazzurri non torneranno in ogni caso dal Portogallo con la certezza del primo o secondo posto, come indicato da Sky sport, ma vincere al Da Luz potrebbe consentire loro di arrivare al match conclusivo a San Siro con due risultati su tre. Se una delle due squadre dovesse comunque vincere l’ultima gara in programma, sarebbe aritmeticamente prima indipendentemente dai risultati di questa sera.

Napoli, si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni in Champions League