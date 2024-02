Harry, il grande gelo con William: costretto a dormire in hotel a Londra dopo l'incontro (breve) con Re Carlo. Verso il ritorno negli Usa?

La notizia del cancro che ha colpito Re Carlo, il volo improvviso dagli Stati Uniti, il ritorno a Londra, l'incontro con il papà. I due giorni di Harry sono stati intensi, ma non hanno incluso una reunion con il fratello William. Tra loro il gelo non si è sciolto. E all'orizzonte non si intravedono sviluppi in tal senso. Il principe "in esilio" ha volato 5.000 miglia dalla California per vedere suo padre, un incontro di 45 minuti dopo la diagnosi di cancro che ha messo in ansia tutta la Gran Bretagna.

Re Carlo, la malattia mette in moto il protocollo per la morte (come quello della Regina Elisabetta): cosa prevede