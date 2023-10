Hamas, cos'è il movimento di resistenza palestinese e perché ha attaccato Israele

Hamas è un'organizzazione palestinese di carattere politico, paramilitare e d'ispirazione religiosa considerata come organizzazione terroristica da alcune nazioni nel mondo, in particolare dagli Stati occidentali. Il movimento è stato fondato daʿAbd al-ʿAzīz al-Rantīsī e Mahmud al-Zahar nel 1987 all'inizio della Prima Intifada come braccio operativo dei Fratelli Musulmani per combattere Israele. Nel corso della Seconda Intifada, tra il 2000 e il 2005, ha effettuato diversi attentati suicidi contro l'esercito israeliano e contro la popolazione civile, che hanno provocato centinaia di vittime.

