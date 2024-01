Giovanna Pedretti, il cliente della recensione «esiste, l'ho visto»: le ultime parole, l'identikit mancato e cosa non torna

Giovanna Pedretti avrebbe confermato davanti ai carabinieri l'esistenza del cliente che aveva recensito il suo locale con fastidio per la presenza di gay e di un ragazzo disabile. Quell'uomo era stato nella pizzeria Le Vignole due volte e lei lo aveva visto. Lo ha ribadito ai militari che l'avevano convocata per una deposizione, a seguito del caos social provocato dalla sua risposta a quel post offensivo e volgare. Tutta una trovata pubblicitaria secondo le molte reazioni livorose che hanno da subito travolto la donna. Giovanna non avrebbe retto alla gogna mediatica e si sarebbe tolta la vita. Ma cosa ha detto esattamente nelle sue ultime dichiarazioni? Cosa non torna del caso?