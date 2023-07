Fiat, nuova Topolino (si guida dai 14 anni) e 600: elettriche e glamour, ecco quanto costano

Arrivano i nuovi modelli iconici di Stellantis, la Topolino e la 600. La presentazione sulla Pista 500, sul tetto del Lingotto, luogo storico tra presente, passato e futuro, è in un giorno simbolico per il brand Fiat: il 4 luglio, lo stesso in cui nel 1957 è nata la prima 500 e nel 2007 la sua erede. «Stellantis ha profonde radici qui in Italia, dove abbiamo un glorioso passato, un forte presente e un futuro entusiasmante», sottolinea il presidente John Elkann. I due modelli non saranno prodotti in Italia, ma nasceranno rispettivamente in Marocco, dove viene già prodotta anche la Citroen Amy, e a Tichy in Polonia.