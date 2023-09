Fabio Cannavaro, festa di compleanno in maschera per i 50 anni: gli invitati vip, la location e la torta-coppa del 2006

Fabio Cannavaro ha festeggiato alla grande i suoi 50 anni. L'indimenticabile capitano della Nazionale, vincitore dei Mondiali in Germania nel 2006, ha organizzato una festa in maschera alla quale hanno preso parte i suoi amici più cari (vip e non) e i suoi familiari, che lo hanno accompagnato in questa grande avventura, sia personale che calcistica.

Fabio Cannavaro compie 50 anni: «Ho guadagnato e speso tanti soldi. Mia moglie? È ancora molto gelosa»