PORDENONE - Dal primo di ottobre i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia lavoreranno con il contratto di solidarietà. È stato deciso ieri nel corso dell'incontro che si è tenuto a Bologna dove il vertice del gruppo ha fatto il punto sulla situazione di tutti gli stabilimenti in Italia. C'è subito da dire che la fabbrica di Porcia è quella che sta avendo in Italia le maggiori contrazioni di volumi. Come dire che in questo momento si fa molta difficoltà a vendere lavatrici. Una situazione che preoccupa sia il fronte sindacale perchè a quanto pare non ci sono allo stato indicazioni che possano dare un miglioramento del mercato a breve, e preoccupano la stessa azienda perchè, secondo i movimenti delle vendite anche il 2024 sarà ancora basso e una ripresa si vede solo verso la fine del 2025.