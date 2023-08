Urla, grida e insulti sul ponte della nave. È caos in crociera. Una persona si è gettata dal balcone a Santorini, l’isola greca tra le più visitate al mondo. L’incidente ha paralizzato tutta la città galleggiante sull’acqua. Per evitare il panico a bordo, il capitano non ha fornito tutti i dettagli a chi era in viaggio. Ha però dovuto intervenire d’urgenza, perché la persona ferita era grave.

