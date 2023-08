Corridoio di Suwalki, cosa fanno gli elicotteri della Bielorussia e perché la Polonia teme la Russia. Domande e risposte

Al confine tra Polonia e Bielorussia negli ultimi giorni la tensione è salita. E il corridoio di Suwalki, la striscia più pericolosa di tutta l'Europa che secondo molti analisti potrebbe cambiare le sorti della guerra, è tornato in pericolo. Varsavia ha inviato 10.000 soldati in più dopo una presunta incursione di elicotteri militari bielorussi. Il governo ha detto che aiuterà a difendersi dai mercenari del gruppo russo Wagner che si sono trasferiti in Bielorussia e che ora si dice si stiano muovendo verso il confine.