Concorso scuola 2024, sedi prove scritte: come si viene convocati e quando arriva la comunicazione. La guida

Concorso docenti. Da lunedì 11 marzo via alle prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado.

Concorso per 400mila/ La scuola è in crisi ma c’è la corsa a diventare prof

In lizza circa 373.000 candidati (69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, 303.687 per la scuola secondaria) per 15.340 posti a bando per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria.

Ma quali sono le sedi delle prove? Come si viene convocati? Con quale documentazione si è tenuti a presentarsi in sede di esame?