TREVISO - Saranno fissati oggi i funerali di Ferdinando Tito Spironello, 85 anni, volto storico di Santa Bona e anima del piccolo commercio, deceduto alla vigilia di Natale a causa di un ictus che lo aveva colpito il 20 dicembre mentre era alla guida del suo furgone. Tito, conosciutissimo in tutto il quartiere e non solo per via del suo negozio dove potevi trovare letteralmente ogni cosa, non hai mai smesso di servire i suoi clienti, di trovare un consiglio buono per tutti, una soluzione. In sessant’anni di attività il suo negozio ha cambiato più volte indirizzo, ma mai zona. Aveva aperto in via Santa Bona Nuova, all’altezza della curva di via dell’Immacolata. Poi l’ampliamento e il trasferimento nell’attuale sede dell’ufficio postale, sempre senza mai lasciare via Santa bona Nuova. Venti anni fa altro spostamento: in via Pindaro, vicino alle piscine comunali. Vendeva tutto quello che poteva essere utile per la casa e per il tempo libero.