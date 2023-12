Codice Cin affitti brevi: cosa è, come richiederlo e come funziona. Multe fino a 8mila euro per chi non si adegua

Un codice identificativo nazionale, in chiave anti-evasione e al fine di contrastare il sommerso. Accompagnato peraltro da sanzioni molto pesanti. Questo in sostanza è il Cin, il codice identificativo nazionale in via di introduzione da parte della legge di conversione del decreto Anticipi, assegnato dal ministero del Turismo di Daniela Santanchè. Un codice peraltro che sarà obbligatorio per i proprietari di immobili utilizzati per affitti turistici e per le piattaforme di annunci.