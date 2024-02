Cisterna di Latina, Cristian Sodano spara e uccide la madre e la sorella dell'ex fidanzata con la pistola d'ordinanza. La ragazza si chiude in bagno e si salva

L’ennesimo litigio con la ex compagna, le urla e poi gli spari, almeno nove. Una raffica di colpi che non ha lasciato scampo alla mamma e alla sorella della ex fidanzata, intervenute per difendere la ragazza durante l’ennesimo litigio. A sparare un maresciallo della Guardia di Finanza, Cristian Sodano di 27 anni, originario di Formia (Latina) e in servizio a Ostia.