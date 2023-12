Ciro Grillo, oggi riparte il processo: in aula il video del presunto stupro girato dai ragazzi. Una delle vittime confessò: «Volevo suicidarmi»

Riprende questa mattina davanti al Tribunale di Tempio Pausania il processo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, per stupro di gruppo. Oggi e domani tornerà in aula, per altre due udienze che si preannunciano molto lunghe, la ragazza italo norvegese che nell'estate del 2019 ha denunciato Ciro Grillo e i tre suoi amici di stupro di gruppo.