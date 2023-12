Il cinema scopre i gioielli del Veneto, su Netflix "Odio il Natale 2": due tonnellate e mezzo di sale per imbiancare Chioggia. I segreti del set

CHIOGGIA - Babbo Natale sale con il suo sacco di regali le scale innevate del Ponte della Cuccagna a Chioggia. È la scena che apre la seconda stagione della serie Odio il Natale, appena cominciata su Netflix. Non è stata girata a dicembre ma a marzo e per rendere tutto imbiancato sono state fatte arrivare due tonnellate e mezzo di sale. La scena legata alle vicende amorose di Gianna raccontate dai registi Davide Mardegan e Clemente di Muro è uno tra gli esempi più recenti del lavoro che resta nell'ombra di ogni produzione cinematografica e della ricerca degli scorci in cui ambientare le riprese, determinante anche per la ricadute sull'economia locale e sul turismo.