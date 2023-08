Champions League, come sarà dal 2024-2025: girone unico, più partite e stop alle retrocessioni

Più squadre, più partite, un unico girone e stop alle "retrocessioni". Quella che ci apprestiamo a inaugurare con i sorteggi di Montecarlo sarà l'ultima edizione della Champions League come la conosciamo. Dall'anno prossimo infatti entrerà in vigore la riforma voluta fortemente dal presidente dell'Uefa Ceferin per spegnere i venti ribelli di Superlega. La stagione 2024-25 vedrà debuttare un nuovo format che stravolgerà la coppa dalle grandi orecchie. Come sarà quindi la nuova Champions League?

