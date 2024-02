SEDICO (BELLUNO) - Il grande fascino della manifestazione, la tradizione e la splendida giornata di sole hanno attirato a Sedico ieri, per la prima sfilata di carnevale, migliaia di persone. Piazza della Vittoria, teatro del carosello dei carri mascherati, si è trasformata in un immenso caleidoscopio composto soprattutto di famiglie. E i bambini, naturalmente, l'hanno fatta da padroni, vezzeggiati, durante lo scorrere del corteo, dagli spettacoli di giocoleria e dai trampolieri, da Maki e Sonia, tra coriandoli e bolle di sapone. E dopo un fantastico lancio di gadget, a riprendersi piazza della Vittoria sono stati ancora i più piccoli con gli spettacoli per i bambini proposti da Cirillo e Bo' presentati da Alessia. Insomma in questo fine settimana il carnevale di Sedico si è confermato il più importante e popolare della provincia, e tra i più importanti della regione.