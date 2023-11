Bonus trasporti da 80 euro senza fare domanda: cosa è, a chi spetta e come ottenerlo

Saranno circa 1 milione e 300 mila le famiglie a cui verrà riconosciuto il bonus di circa 80 euro da utilizzare anche per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. Da non confondere con il bonus trasporti, quello che arriverà nelle prossime settimane sarà un aiuto per le famiglie economicamente più in difficoltà, a cui lo scorso luglio era stato già riconosciuto un contributo da 382 euro da spendere per l’acquisto di beni di genere alimentare. Vediamo ora che cos'è questo nuovo bonus, a chi spetterà e quando arriverà.

