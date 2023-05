Bonus giovani 2023, dalla casa, al lavoro, passando per il nucleo familiare fino alla cultura: quali sono gli aiuti previsti per questo anno per gli under 36? I bonus in questione sono nati con lo scopo di supportare le nuove generazioni per far fronte ad una situazione economica complessa e incerta. Diversi sono le agevolazioni e i sussidi che andranno incontro alle esigenze degli utenti e che sono stati prorogati o introdotti ex novo attravreso interventi legislativi. Gli ultimi due sono arrivati con il decreto Lavoro e riguardano l’assunzione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione e dei Neet, ovvero coloro i quali non lavorano né studiano. Vediamoli tutti.

Assegno unico aumenta a 189 euro, ecco le date dei pagamenti a maggio. Cosa cambia con il decreto lavoro