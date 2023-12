Balocco è un'azienda di pasticceria nata a Fossano, piccolo comune in provincia di Cuneo di fronte al Castello degli Acaia, nel 1927 da Francesco Antonio Balocco. Nel 1933 viene aperta una seconda pasticceria al fondo della centrale Via Roma, in un nuovo locale arredato in stile impero.

Chiara Ferragni-Balocco, le email di ottobre 2022: «Sembra che le vendite servano per il cachet esorbitante»