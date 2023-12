Ballando, le pagelle di Selvaggia Lucarelli: «Simona Ventura sposa bambina, Paola Perego mette in soggezione, Teo Mammucari incoerente»

La finale di Ballando con le Stelle è stata ricca di sorprese e momenti avvincenti. Le coppie erano prontissime a sfidarsi a colpi di tango e bachate, tra sorrisi e lacrime versate in diretta e dietro le quinte. L'edizione ha visto vincitrice Wanda Nara, che con molta sensualità e umiltà si è messa in gioco puntata dopo puntata, sempre in vetta alla classifica, il verdetto era pressoché scontato, ma meritato.

Selvaggia Lucarelli ha voluto chiudere la parentesi di Ballando con le Stelle con le sue pagelle, molto "selvagge". Andiamo a leggere che cosa ha detto di ogni coppia.