Aurora Celli, chi è la ragazza da 4 milioni di follower: compleanno show a Frascati, influencer da tutta Italia

Influencer da tutta Italia e parata di vip ai Castelli Romani per il compleanno di Aurora Celli a Villa Tuscolana (Frascati), la ragazza di Marino che a soli 20 anni ha 4 milioni di followers su Instagram e TikTok. La serata si è aperta con il rinfresco a base di prodotti tipici della zona e vino locale, nel giardino della storica Villa di via del Tuscolo con musica e figuranti in costumi medievali.