Angela Merkel, le spese pazze dell'ex cancelliera: 55 mila euro per trucco e parrucchiere (pagati dallo Stato). Dal caschetto alle giacche, quanto costa il suo look

Nel 2013 Angela Merkel svelò alla radio tedesca i trucchi utilizzati per mostrare sempre un aspetto curato e fresco: un’estetista pronta a truccarla ogni mattina, un angolo-beauty dove conservare tutto ciò che serve, compresa una stilista che le consigliava la collana giusta da abbinare, -si badi-, non al colore della giacca ma a quello dei bottoni (gioiello, di cui possiede una ricca collezione fatta da pietre dure, tutte inferiori al valore di mille euro). E i capelli? Per il caschetto biondo ci volevano "i mezzi adeguati” – cioè una buona lacca ‘extra strong’ che ne reggeva la piega anche 14 ore. Ma essere sempre curata all'ex cancelliera costa. E neanche poco.

