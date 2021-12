Angela Merkel, si chiude un'era dopo 16 anni: i meriti e le critiche. Fotogallery

Angela Merkel: Krisenkanzlerin, il soprannome di cancelliera delle crisi non è casuale. Nei 16 anni alla guida della Germania ha dovuto affrontare, e in gran parte gestire anche per l’Europa, numerose crisi: la crisi finanziaria del 2008, del debito sovrano e dell'euro nel 2010. La crisi migratoria nel 2015 e infine la pandemia con tutte le sue conseguenze. (Flaminia Bussotti)

I meriti

Uno dei meriti riconosciuti alla ormai ex cancelliera è quello di aver tenuto insieme l'Europa durante la crisi dell'euro.

Ha governato con sicurezza il processo di uscita della Germania dal nucleare dopo la tragedia di Fukushima

Tra le perplessità di molti paesi europei e l'incalzare dell'emergenza, ha aperto i confini ai profughi da Siria e Iraq nel 2015

Allo scoppio della pandemìa da Covid ha spinto l'Unione Europea a varare un piano da 750 miliardi di euro per aiutare gli stati in difficoltà

Le ombre

In occasione della crisi della Grecia ha tentennato a lungo: dentro o fuori dall'euro? All'inizio era per il "fuori" poi nel 2015 ha cambiato idea e la Grecia ha proseguito con la valuta europea.

La decisione sull'apertura dei confini nel 2015 è stata molto criticata da chi ritiene che abbia spaccato il paese favorendo anche la nascita dell’estrema destra AfD

La si accusa di avere "narcotizzato" monopolizzando la scena e impedendo un vero dibattito nell'opinione pubblica. E poi avrebbe sterzato troppo a sinistra, svuotando la Spd e disorientando una parte del suo partito. Lascia infine la Cdu in piena crisi di identità, sconfitta alle elezioni e in affanno nella ricerca di un nuovo leader.