Sanremo 2024, Amadeus svela gli ospiti sulla nave: «Torna Gigi D'Agostino, poi Tedua, Bob Sinclar e Bresh». L'annuncio al Tg1

Nuovo annuncio di Amadeus al Tg1. A poco più di un mese dall'inizio den Festival di Sanremo 2024, nel secondo giorno del nuovo anno il direttore artistico della kermesse rilascia altre dichiarazioni. «Amici del Tg1 buon anno». Parte così l'annuncio: «Come sapete al Festival ci sono 3 palchi, uno è quello dell'Ariston e poi i due palchi esterni per la festa uno a piazza Colombo e poi c'è il palco gallegginate sulla nave da crociera illuminata a festa. Ad aprire e chiudere le feste sulla nave ci sarà Tedua. Mercoledì ci sarà Bob Sinclar, giovedì Bresh e venerdì il grande ritorno di Gigi D'agostino. Questi i 5 artisti che terranno compagnia nelle 5 serate a bordo dalla nave». I pezzi del puzzle si stanno via via icastrando. Vediamo dunque cosa sappiamo finora del prossimo Festival di Sanremo.