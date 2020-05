Emergenza superata nelle case di riposo Chiabà di San Giorgio di Nogaro e Brunetti di Paluzza, tra le più colpite in Friuli dal Covid-19. «Con grande gioia ha comunicato ieri il presidente della struttura sangiorgina, Ivan Franco - avvisiamo i parenti e gli amici dei nostri ospiti che la struttura sta superando la crisi iniziata a marzo con i primi casi positivi al coronavirus. Attualmente tutti gli ospiti in casa di riposo e tutti gli operatori sono negativi, come emerso dai risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi. Permane positivo al virus, ricoverato in ospedale, solo un nostro ospite. Il nucleo della casa di riposo che accoglieva gli anziani positivi non è più operativo ed è stato completamente sanificato. Il monitoraggio avviato dall'Azienda Sanitaria sul nostro personale continua a essere effettuato regolarmente». Questi risultati tuttavia, aggiunge il presidente, «non ci permettono ancora di allentare le misure in vigore ma consentiranno di guardare all'immediato futuro con maggiore serenità ripristinando gradualmente una parte delle attività di animazione con gli ospiti. Ringraziamo tutto il personale per l'ammirevole impegno dimostrato nell'affrontare la grave emergenza vissuta in struttura; l'attuale situazione è merito del grande lavoro svolto da ognuno di voi».

«Dei 95 tamponi sul personale e 25 sugli ospiti, tutti sono negativi - ha comunicato in serata da Paluzza il direttore Alessandro Santoianni Accogliamo con grande sollievo questi esiti. Da oggi iniziano anche i rientri degli anziani attualmente presenti a Palmanova, dove permangono solo due casi di positività accertata e alcuni casi, pur negativi, sono tuttora sotto osservazione. Tra questa e la prossima settimana faranno rientro oltre una dozzina di nostri residenti.

La struttura è stata completata bonificata e risulta non occupato il secondo piano della residenza. Per consentire la ripresa delle attività anche in questa area, l'Asp non potrà che attendere il rientro di tutti i propri operatori di assistenza che a oggi, in gran parte, pur avendo concluso il periodo di quarantena e clinicamente guariti, hanno prolungato il periodo di infortunio e, per la maggior parte, supereranno i 60 giorni di assenza consecutivi. Comprendiamo, pertanto, la fatica e le difficoltà affrontate dai dipendenti rimasti in forza che hanno dovuto sostenere la complessità di tale situazione».

TERAPIE INTENSIVE SVUOTATE

Al Cattinara di Trieste ha lasciato la terapia intensiva l'ultimo paziente che in regione lottava ancora contro il Covid-19. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Fvg sono 412, 18 in meno rispetto alla giornata di martedì. Ricoverati in altri reparti risultano essere 51, mentre si registrano 2 nuovi decessi, entrambi a Trieste (331 in totale). Sono 4 i contagi in più di ieri: 1 a Trieste (1.378 il totale), 1 a Pordenone (684), 2 a Gorizia (212), nessuno in provincia di Udine.

TEST SIEROLOGICI

Inizieranno oggi i prelievi di sangue ai primi friulani chiamati a campione per l'indagine sierologica nazionale, mirata ad apprendere quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus.

