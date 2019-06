Teatro stabile friulano, Consiglio diviso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A PALAZZO D'ARONCOUDINE Il consiglio comunale dice sì al Teatro Stabile Friulano: nonostante qualche perplessità sul piano economico-finanziario (definito «da brividi»), M5S e quasi tutto il centrosinistra si sono astenuti mentre Prima Udine ha votato a favore; unico no, quello di Federico Pirone (Innovare): «Se è vero che ci sono 600mila friulanofoni, è altrettanto vero che non tutti sono per forza interessati al teatro in friulano ha detto -; e d'altronde, se ci sono già realtà che se ne occupano bene, come l'Accademia Nico Pepe,...