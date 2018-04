Pugno di ferro contro la sosta selvaggia allo stadio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEUDINE Prosegue la sperimentazione contro la sosta selvaggia in occasione delle partite casalinghe dell'Udinese. Anche domani, per la gara contro il Crotone, un'ordinanza dell'amministrazione comunale dispone infatti la chiusura ai non residenti, dalle 12 alle 18, delle vie Brescia, Crema e Sondrio (lato Ovest), Fagagna e Milano (nel tratto compreso tra via Sondrio e via Bergamo). Dopo il riscontro positivo delle ultime partite giocate in casa dai bianconeri contro il Sassuolo, la Fiorentina e la Lazio, durante le quali la Polizia...