Marciapiedi in quattro vie «Cantieri in autunno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OPEREUDINE Via libera sul filo di lana, agli sgoccioli della tornata amministrativa, ai cantieri per sistemare i marciapiedi in quattro vie cittadine.Martedì la giunta comunale udinese, arrivata ormai al capolinea del mandato, ha varato i progetti che riguardano via Dante, il sottopassaggio di via Lumignacco (dove sarà ricavata una ciclopedonale), ma anche viale Cadore e via Pieri.Come spiega l'assessore Enrico Pizza, che non si è ricandidato, «sono stati messi a bilancio gli interventi di sistemazione dei marciapiedi in queste quattro...