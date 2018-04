CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATRIESTE Scintille tra i candidati alla presidenza della Regione Sergio Bolzonello (centrosinistra) e Alessandro Fraleoni Morgera (M5s) sul tema del turismo in Friuli Venezia Giulia durante il confronto organizzato ieri da Confcooperative Trieste. Secondo l'aspirante governatore pentastellato «serve un piano culturale strategico per rimettere in moto tutto il volano turistico, sarà quadriennale e lo faremo ascoltando tutti gli attori coinvolti nel processo perché le soluzioni calate dall'alto non funzionano». Una volontà che ha...